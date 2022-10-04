Уже появились собственники, которые готовы продать квартиру со скидкой до 40%.

Уже появились собственники, которые готовы продать квартиру со скидкой до 40%.Пандемия коронавируса и последующая мировая экономическаянестабильность в значительной мере повлияли на рынок недвижимости в России.Многие собственники в условиях непременности сняли свои дома и квартиры спродажи. Падения уровня предложения привело к росту среднего ценника. Сегодняпродавцы пытаются отыграть назад, предлагая хорошие скидки потенциальнымпокупателям, однако спрос продолжает падать.Как сообщает "Российская газета", даже при высокомдисконте граждане не торопятся покупать недвижимость. Представитель компании"Циан" Алексей Попов подтверждает, что в Москве цены на"вторичку" в среднем выше на 13%, если сравнивать с аналогичнымпериодом прошлого года. При этом в других регионах России разница доходит до20%.Меж тем, по словам эксперта, спрос на конец сентября все ещениже, чем в начале осени. Показатель доходит до 30%. В то же время объемпредложения на рынке вторичного жилья вырос на 15%. Продавцы сегодня готовы предлагать дисконт от пяти до семипроцентов.В компании "Миэль" подчитали, что разница междупредложением на столичном рынке недвижимости с января по сентябрь составилаоколо 30%. При этом уже появились собственники, которые готовы уступитьквартиру со скидкой до 40%, потому что срочно нужны деньги.Меж тем, далеко не всех покупателей привлекает высокийдисконт. По мнению экспертов, сегодня 90% интересантов рассматриваютнедвижимость просто для проживания, а не как инструмент инвестиций.