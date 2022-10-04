Злоумышленники создали сеть телеграм-каналов. Эти площадки использовались для целенаправленного и синхронного размещения заказных материалов, содержащих заведомо ложную, дискредитирующую информацию.

Сотрудниками Управления «К» МВД России пресечена противоправная деятельность интернет-шантажистов, которые специализировались на вымогательстве денежных средств граждан в крупном и особо крупном размере.Установлено, что злоумышленники создали сеть телеграм-каналов, суммарное число подписчиков которых достигло 900 тысяч. Эти площадки использовались для целенаправленного и синхронного размещения заказных материалов, содержащих заведомо ложную, дискредитирующую информацию в отношении крупных бизнесменов, топ-менеджеров госкорпораций, высокопоставленных должностных лиц. За удаление порочащего честь и деловую репутацию контента соучастники предлагали потерпевшим перевести крупные денежные суммы, используя анонимные платежные средства (криптокошельки). Тем, кто хотя бы однажды соглашался с требованиями вымогателей, в дальнейшем приходилось платить им ежемесячно.Следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью третьей статьи 163 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления «К» МВД России установили местонахождение и задержали владельцев и администраторов данных телеграм-каналов. 50-летний житель Москвы, который вовлек в криминальный бизнес своего сына, а также уроженец города Ульяновска заключены под стражу. В ходе обысков по адресам проживания фигурантов изъяты электронные устройства, записные книжки и другие предметы, имеющие доказательственное значение.Скачать комментарий сотрудника Управления "К" МВД РоссииСкачать видео