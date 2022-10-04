Мужчина, находясь в одном из заведений общественного питания на Страстном бульваре, после непродолжительного разговора беспричинно ударил заявительницу кулаком в область лица...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району, совместно с коллегами из Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в ограблении 39-летней москвички», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что неизвестный, находясь в одном из заведений общественного питания на Страстном бульваре, после непродолжительного разговора беспричинно ударил заявительницу кулаком в область лица. Женщина попыталась скрыться от злоумышленника, но он догнал её и, сбив с ног, нанес ей несколько ударов ногами и руками по телу. Потерпевшей удалось вырваться и убежать, но её куртка, в которой находилось имущество и денежные средства, осталась у незнакомца. Материальный ущерб составил около 85 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Маршала Савицкого задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний приезжий мужчина. Похищенным имуществом и денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Максимальное наказание, предусмотренное санкцией инкриминируемой статьи, предполагает лишение свободы на срок до 4 лет.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60