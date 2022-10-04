Напомним, в ноябре 2020 года в районе станции «Новки 1» сошел с рельс железнодорожный грузовой...

Напомним, в ноябре 2020 года в районе станции «Новки 1» сошел с рельс железнодорожный грузовой поезд. В результате ДТП погиб дорожный мастер. Также, в результате схода состава была загрязнена нефтепродуктами почва, общей площадью 13522,86 квадратных метров, повреждены десятки вагонов, рельсошпальная решетка и иное железнодорожное оборудование. 3 октября 2022 года Камешковский райсуд огласил приговор по данному уголовному делу.Было проведено 19 судебных заседаний, исследованы показания более 20 свидетелей и представителей потерпевших, а также материалы уголовного дела, состоящего из 20 томов.В рамках уголовного дела ОАО «РЖД» заявила гражданский иск на сумму более 210 миллионов рублей.Суд счел доказанным, что смерть дорожного мастера и причинение крупного ущерба, наступившие в результате схода железнодорожного состава, стали следствием нарушения ээлектромеханиками Владимирской дистанции СЦБ Беловым А.В. и Михайловым М.Н. требований нормативных документов в области безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта. При этом подсудимые полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном.Учитывая все обстоятельства дела, Белов и Михайлов признаны виновными в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицами, которые в силу занимаемой должности обязаны соблюдать эти правила.Приговором суда Белову назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, Михайлову – 1 год 5 месяцев лишения свободы, отбывать наказание им предстоит в колонии-поселении.По результатам рассмотрения гражданского иска за ОАО «РЖД» признано право на его удовлетворение, вопрос о размере возмещения материального ущерба передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства.Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Камешковского райсуда.Фото из архива пресс-службы МЧС по Владимирской области