Заместителем Суздальского межрайонного прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении...

Заместителем Суздальского межрайонного прокурора утверждено обвинительное заключение в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в незаконной рубке лесных насаждений с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.Расследованием установлено, что мужчины, являясь участковыми лесничими ГКУ ВО «Суздальское лесничество», подыскали ранее знакомых граждан для заключения с ними договоров купли-продажи лесных насаждений - с целью придания видимости законности последующей вырубки и сокрытия факта преступления. И совершили вырубку 140 деревьев, чем причинили государству ущерб в размере более 5, 6 млн рублей. А трем знакомым гражданам, введя их в заблуждение, передали денежные средства и пиломатериалы, несопоставимые по стоимости и объему выделенной древесины, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Вину в совершённом преступлении злоумышленники не признали.Уголовное дело направлено в Суздальский районный суд для его рассмотрения по существу.ГКУ ВО «Суздальское лесничество» заявлен иск о возмещении причинённого ущерба.Фото https://www.pxfuel.com/