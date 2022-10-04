Подписчики Марии Кончаловской переживают за состояние девушки.

Подписчики Марии Кончаловской переживают за состояние девушки.Дочь ЕгораКончаловского и Любови Толкалиной Мария любит экспериментировать со своей внешностью.Девушка ярко красит волосы и заплетает необычные косы, сверкая лысой черепушкойпод ними.Своими образамиМария Кончаловская делится с подписчиками в социальных сетях. На днях онаподелилась новой фотографией и рассказала небольшую историю о себе.Мария откровенноподелилась, что испытывает тревожность. Но дочь Кончаловского не позволяеттревоге взять верх над разумом и поделилась несколькими способами борьбы с этимнеприятным чувством. Все описанные способы так или иначе связаны с внешностьюКончаловской — тату, смена прически или необдуманные покупки.В конце постаМария спросила у подписчиков, какие способы борьбы с тревогой работают для них:"Кто знает более гуманные способы справляться?" Так, подписчики буквальноотправили Марию лечиться к психологу, ведь, по их мнению, это самый лучшийспособ борьбы с тревожным состоянием.Кроме этого,поклонники дочери Егора Кончаловского посоветовали девушки больше уходить втворчество. Но, скорее всего, у Марии нет с этим проблем. Девушка и так учитьсяна дизайнера одежды, а значит творчества в ее жизни должно быть достаточно.