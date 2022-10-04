Очевидцы рассказали, что после резонсного ДТП в Гусь-Хрустальном районе из одной из столкнувшихся...

Очевидцы рассказали, что после резонсного ДТП в Гусь-Хрустальном районе из одной из столкнувшихся машин (такси) шел газ, была реальная угроза взрыва. 66-летнего водителя «Волги» извлекли из под обломков сотрудники МЧС. На выручку также поспешили свидетели аварии."Хорошо, что столько неравнодушных людей было, - сообщил один из очевидцев в ВК. -. Многие остановились, помогли загрузить потерпевших женщин на носилки. Собрали с места аварии сумки, кошельки, телефоны и все отправили вместе с ними на "Скорой помощи".Напомним, что в результате ДТП под Гусь-Хрустальным погибли водители столкнувшихся автомобилей. Мы сообщали об этом в пятницу.По предварительным данным, 68-летний таксист на Volkswagen Polo выехал на встречку, где врезался в «Волгу». За рулем второй машины находился 66-летний мужчина. Оба погибли.Пассажирок отечественного авто, женщин 62-х и 42-х лет, госпитализировали.Фото: https://vk.com/overhearauto33