В деле Бориса Моисеева появились новые факты.

В деле Бориса Моисеева появились новые факты.Борис Моисеевскончался 27 сентября 2022 года, находясь в собственной квартире в Москве. Попредварительным данным, причиной смерти стал третий инсульт. Тело покойногообнаружил его концертный директор, который в последние годы ухаживал заМоисеевым. Однако, данные о причинах смерти не были подтверждены ни семьей исполнителя,ни его директором Сергеем Горохом.Судя по слухам, вделе о смерти эстрадного певца Бориса Моисеева всплыли новые данные. Издание MASH сообщает, что Следственный Комитет Москвыпроверит и при необходимости возбудит уголовное дело по факту смерти БорисаМоисеева. Для проведения экспертизы ведомство опирается две статьи уголовного кодекса— ст. 105 "Убийство" и ст. 111 ч. 4 "Нанесение тяжких телесныхповреждений, повлекшее смерть". После завершения всех законодательныхпроцедур станет известна настоящая причина ухода исполнителя хитов "Звездочка"и "Голубая луна".68-летнего БорисаМоисеева похоронили 2 октября на Троекуровском кладбище. Проститься с артистомпришли многие звезды, в том числе Филипп Киркоров, Александр Буйнов, Алсу, Лолитаи другие. На телевидение уже вышли выпуски различных ток-шоу, где друзья иколлеги вспоминали ушедшего певца.