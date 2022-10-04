На два года раньше запланированного срока откроется участок М-12 в обход Владимира. Как сообщает...

На два года раньше запланированного срока откроется участок М-12 в обход Владимира.Как сообщает пресс-служба администрации Владимирской области, на 26 км первого пускового комплекса 2-го этапа М-12 во Владимирской области строители наносят последние штрихи. На октябрь запланировано открытие движения по этому отрезку новой платной дороги, которая станет южным обходом Владимира.Круглосуточно идет работа по устройству верхнего слоя покрытия, нанесению разметки, монтажу барьерного ограждения, устройства обочин и шумозащитных экранов.Общая протяженность 2-го этапа — 37 км, здесь будет 15 искусственных сооружений. Мост через Клязьму и развязки с М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо» можно назвать самыми сложными искусственными сооружениями этого этапа. Развязка на М-7 выполнена как неполный клеверный лист с путепроводом тоннельного типа, а с Р-132 — в виде двух разворотных колец, примыкающих к «Золотому кольцу».Фото: телеграм-канал администрации Владимирской области