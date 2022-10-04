Злоумышленники вскрыли транспортное средство, поменяли государственные регистрационные знаки, поставили имеющийся у них аккумулятор и похитили его...

«Сотрудники ОУР УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве задержали двоих подозреваемых в краже автомобиля», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Установлено, что злоумышленники в ночное время нашли автомобиль марки «ВАЗ 2105», припаркованный в 4 микрорайоне Зеленограда, который был не на ходу. Они вскрыли транспортное средство, поменяли государственные регистрационные знаки, поставили имеющийся у них аккумулятор и похитили его. Ущерб, причинённый 27-летнему местному жителю, составил 50 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по ЗелАО установили и задержали подозреваемых в Московской области. Ими оказались двое местных жителей 18 и 19 лет. Автомобиль в исправном состоянии был изъят и будет возвращен владельцу.Следователем СЧ по РОПД СУ УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Максимальное наказание, предусмотренное данной часть инкриминируемой статьи, - лишение свободы на срок до пяти лет.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве(499) 731-94-31