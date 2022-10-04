Граждане представляют вместе с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации документы, содержащие персональные данные заявителя...

Граждане Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики и лица без гражданства, постоянно проживающие на указанных территориях, в том числе ранее имевшие гражданство Российской Федерации и оформившие выход из гражданства Российской Федерации в установленном порядке, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, недееспособные лица имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.В соответствии с Указом Президента РФ от 24 апреля 2019 г. N 183 "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке" (с изменениями и дополнениями от 4, 25, 30 мая, 11 июля 2022 года), граждане Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или Украины, в том числе ранее имевшие гражданство Российской Федерации и оформившие выход из гражданства Российской Федерации в установленном порядке; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, недееспособные лица имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке в соответствии с частью восьмой статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации".Лица, названные в пункте 1 вышеназванного Указа, представляют вместе с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации следующие документы, содержащие персональные данные заявителя, и их копии:- документ, удостоверяющий личность и гражданство Украины, Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики либо отсутствие гражданства, с отметкой о регистрации по месту жительства на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики или Украины;- документ, свидетельствующий о перемене фамилии, имени и (или) отчества;- документ о заключении (расторжении) брака;- свидетельство о рождении ребенка, включенного в заявление о приеме в гражданство Российской Федерации;- представляют перевод на русский язык всех прилагаемых к заявлению о приеме в гражданство Российской Федерации документов, выполненных не на русском языке.Обращаем внимание на то, что рассмотрение заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации, поданных лицами, названными в пунктах 1 и 12 настоящего Указа, и принятие по ним решений осуществляются в срок, не превышающий трех месяцев со дня подачи заявления и представления документов, перечисленных в подпункте "б" пункта 2 и подпункте "б" пункта 21 Указа. В случае необходимости уточнения обстоятельств, свидетельствующих о наличии предусмотренных пунктами "а" - "в", "е" части первой статьи 16 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" оснований для отклонения таких заявлений, указанный срок может быть продлен, но не более чем на три месяца.Лица, подавшие заявления о приеме в гражданство Российской Федерации в соответствии с Указом Президента РФ от 24 апреля 2019 г. N 183, и лица, в отношении которых поданы такие заявления, приобретают гражданство Российской Федерации со дня принятия в установленном порядке решения о приеме в гражданство Российской Федерации.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве