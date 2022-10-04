При обращении на портал Госуслуг податель заявления в ходе его оформления самостоятельно выбирает адресно удобный МФЦ или подразделение ОВМ...

Гражданин Российской Федерации может заменить свой паспорт путем подачи заявления на оформление паспорта на портале Госуслуг, если:– исполнилось 20 или 45 лет,– изменились Ф.И.О.,– паспорт пришёл в негодность,– в паспорте есть ошибка,– изменилась внешность,– изменилась дата или место рождения,– изменился пол.Обязанностью гражданина является замена паспорта в 30-дневный срок от даты наступления одного из вышеуказанных событий, а старый паспорт действителен в течение 90 дней от этой же даты. В случае нарушения сроков замены паспорта гражданин подлежит административной ответственности в соответствии с законом.При подаче заявления через портал Госуслуг оплата госпошлины происходит с 30-процентной скидкой.С 01.07.2022 срок выдачи паспорта составляет 5 дней при подаче заявления по месту регистрации гражданина и 30 дней в случае подачи заявления в любом территориальном отделе по вопросам миграции на территории РФ или в любом многофункциональном центре. Отсутствие у гражданина РФ регистрации и места жительства не является основанием у подразделений ОВМ для отказа в приеме заявления.При обращении на портал Госуслуг податель заявления в ходе его оформления самостоятельно выбирает адресно удобный МФЦ или подразделение ОВМ для получения документа и может воспользоваться на сайте всеми необходимыми подсказками и советами. Полный перечень предоставляемых государственных услуг и преимуществ использования портала можно найти на официальном государственном ресурсе www.gosuslugi.ru.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93