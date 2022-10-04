Во Владимирской области перед судом предстанут трое участников группы, производившей наркотики в лаборатории в Александровском районе, рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Во Владимирской области перед судом предстанут трое участников группы, производившей наркотики в лаборатории в Александровском районе, рассказали в пресс-службе регионального УМВД. Лабораторию, где производились наркотики, полицейские обнаружили в частном доме в Александровском районе. В результате задержали пять подозреваемых, среди которых были изготовители ПАВ, курьеры и держатели оптовых складов. При обысках сотрудники органов изъяли у них