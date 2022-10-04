Во Владимирской области произошли две серьезных аварии с пострадавшими. В одну из них угодил подросток. Массовое ДТП случилось в Суздальском районе на повороте к селу Спасское. 3 октября в

Во Владимирской области произошли две серьезных аварии с пострадавшими. В одну из них угодил подросток. Массовое ДТП случилось в Суздальском районе на повороте к селу Спасское. 3 октября в пять вечера столкнулись Пежо и Нива. По данным ГИБДД, отечественный автомобиль стоял на повороте, в этот момент в него влетела иномарка. После удара Нива вылетела на