Участники акции обратились к автолюбителям, перевозившим юных пассажиров, с призывом внимательно относиться обеспечению безопасности.

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с представителями добровольной народной дружины «Дорожный надзор» и воспитанниками ресурсного Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма организовали акцию «Берегите детские жизни!».Участники акции вышли на самые оживленные улицы районного центра и обратились к автолюбителям, перевозившим юных пассажиров, с призывом внимательно относиться обеспечению безопасности.Школьники напомнили, что в дорожно-транспортных происшествиях дети более уязвимы, а дружинники добавили, что штатные системы безопасности автомобилей не справляются с защитой детей-пассажиров, поэтому при перевозке обязательным является использование детских удерживающих устройств, в частности - автокресел.Сотрудники ГИБДД дополнительно разъяснили родителям правила установки детских удерживающих устройств и необходимости их выбора в зависимости от возраста и веса ребенка, напомнили о важности фиксации ребенка именно в детском кресле, а не на руках, так как при резком торможении риск травматизма увеличивается в разы.