Белов А.В. получил 1,5 года колонии, а Михайлов М.Н. –год и 5 месяцев лишения свободы.

В Камешкове за гибель рабочего при крушении поезда посадили двух электромехаников. Вердикт вынес районный суд.Напомним, что в ноябре 2020 года у станции «Новки 1» при погиб дорожный мастер. В результате аварии нефтепродуктами оказалась загрязнена территория площадью 13522,86 квадратных метров, повреждены десятки вагонов и железнодорожное оборудование.После ЧП следователи завели уголовное дело. В ходе процесса состоялось 19 заседаний, заслушано более 20 свидетелей. ОАО «РЖД» заявлен гражданский иск на сумму более 210 миллионов рублей.Суд счел доказанной вину электромехаников Владимирской дистанции СЦБ Белова А.В. и Михайлова М.Н., которые нарушили требования безопасности. Подсудимые полностью признали её и раскаялись в содеянном.Белов А.В. получил 1,5 года колонии, а Михайлов М.Н. –год и 5 месяцев лишения свободы.По результатам рассмотрения гражданского иска за ОАО «РЖД» признано право на его удовлетворение, вопрос передан для рассмотрения другому судье.Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.