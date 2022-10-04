Фигурантка за вознаграждение предоставила свою банковскую карту для перевода полученных мошенническим путем денег.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летней жительницы Ярославской области. Девушка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве).Летом текущего года в полицию обратилась жительница Ковровского района, сообщившая о хищении принадлежащих ей денег. Женщина рассказала, что в сети Интернет заказала строительные материалы и, после того, как водитель привёз заказ, перевела оплату. Однако, фирма деньги не получила и вынуждена была отказать в отгрузке товара.В дальнейшем было установлено, что заявка в фирму поступала, но не от заявительницы, а от другого заказчика, который указал адрес доставки потерпевшей, но после перевода денег больше не выходил на связь.В итоге потерпевшая лишилась 72 000 рублей.В результате реализации комплекса оперативных и специальных технических мероприятий подозреваемая в пособничестве в мошенничестве была установлена.Фигурантка созналась, что согласилась на предложение о подработке из сети Интернет и предоставила свою карту для перевода, за что получила вознаграждение. При этом она понимала, что перечисленные на карту деньги получены противоправно.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.