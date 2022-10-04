Ассоциация клубов долголетия поможет участникам центров обмениваться опытом. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ассоциация клубов долголетия поможет участникам центров обмениваться опытом. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Участники клубов долголетия участвуют в подготовленных городом активностях и организуют их сами, отметила Ракова. Она напомнила, что первые такие центры открылись в 2019 году.На сегодняшний день действуют около двух тысяч клубов, которые организовали сами москвичи. Половина таких клубов связана со здоровым образом жизни, уточнила заммэра.Перспективы развития проекта Ракова обсудила с членами клубов долголетия.В столице появится Московская ассоциация клубов долголетия. "Пришли к выводу, что центрам московского долголетия нужна своя организация — Московская ассоциация клубов долголетия", – приводит слова заммэра портал mos.ru.В Москве насчитывается 52 центра "Московское долголетие". К концу 2022 года их будет более 70.В центрах долголетия москвичи старшего возраста могут общаться, активно и с пользой проводить досуг. Горожане самостоятельно организуют клубы по интересам и становятся инициаторами крупных столичных мероприятий.