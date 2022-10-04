Петушинский районный суд вынес приговор в отношении жителя города Москвы, обвиняемого в покушении...

Петушинский районный суд вынес приговор в отношении жителя города Москвы, обвиняемого в покушении на дачу взятки должностному лицу, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области.Приговором суда установлено, что житель города Москвы, находясь в служебном автомобиле марки «Лада Гранта», передал старшему оперуполномоченному группы экономической безопасности и противодействия коррупции в качестве взятки денежные средства в сумме 20000 рублей, за совершение незаконных бездействий. А именно, непроведение поверки по факту обнаружения незаконного производства табачной продукции и его привлечении к уголовной ответственности. Однако обвиняемый не смог довести свои преступные действия до конца, так как его взятку не приняли.Суд признал жителя Москвы виновным в даче взятки, за что назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года.Приговор суда в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/