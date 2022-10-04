Президент России Владимир Путин подписал указ о создании совместного предприятия (СП) АО «Центр биометрических технологий» (ЦБТ). Учредителями станут «Ростелеком» (49% акций), Российская

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании совместного предприятия (СП) АО «Центр биометрических технологий» (ЦБТ). Учредителями станут «Ростелеком» (49% акций), Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (26% акций) и Банк России (25% акций). ЦБТ займется разработкой, развитием и тиражированием цифровых технологий идентификации и аутентификации (в том числе на основе биометрических