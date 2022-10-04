Ночью 3 октября в районе 10 вечера в поселке Сновицы Суздальского района горело производственное...

Ночью 3 октября в районе 10 вечера в поселке Сновицы Суздальского района горело производственное здание.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. На момент прибытия подразделений наблюдалось задымление в здании, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области. Пожарные не дали распространиться огню по зданию и оперативно ликвидировали горение на площади 3 кв. м. Сгорело имущество в котельной. Погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото пресс-службы МЧС России по Владимирской области