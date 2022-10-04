Жюри отметило, что все участники ответственно подошли к подготовке, проявили внимательность и волю к победе,

В городе Лакинске на базе местной школы состоялся конкурс «Безопасное колесо 2022», ежегодно проводимый инспекторами ОГИБДД ОМВД России по Собинскому району и управлением образования администрации района.Обращаясь с приветственным словом к участникам, организаторы отметили, что конкурс стал доброй традицией, пожелали всем удачи и честной борьбы.По условиям конкурса каждая команда прошла этапы «Фигурное вождение», «Знатоки ПДД», «Первая помощь пострадавшим», «Основы безопасности жизнедеятельности». В заключительном, творческом, конкурсе ребята пели песни, танцевали и читали стихи с призывом к соблюдению правил дорожного движения и обучению им других, ведь дорога не прощает ошибок и невнимательности.Жюри отметило, что все участники ответственно подошли к подготовке, проявили внимательность и волю к победе, показали настоящую сплоченность и дружбу.По результатам всех испытаний каждая из 6 команд получила почётные грамоты, а команда «Светофорики» из МБОУ «Черкутинская» ООШ, занявшая первое место, были награждена памятными призами.