34-летний мужчина под воздействием алкоголя забил насмерть свою жену. Трагедия произошла летом этого года. Сначала, по данным , он угрожал ей расправой, а затем начал избивать ремнем и ..

34-летний мужчина под воздействием алкоголя забил насмерть свою жену. Трагедия произошла летом этого года. Сначала, по данным , он угрожал ей расправой, а затем начал избивать ремнем и рукояткой ножа. Все это происходило в присутствии 14-летнего сына пары.В результате побоев женщина скончалась. Как сообщает , подсудимый признал свою вину, вскоре он предстанет перед судом.