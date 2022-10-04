Сегодня, 4 октября, в районе часа ночи в службу МЧС поступило сообщение о ДТП на 304 километре...

Сегодня, 4 октября, в районе часа ночи в службу МЧС поступило сообщение о ДТП на 304 километре трассы М-7 в Вязниковском районе.На место незамедлительно выехали подразделения МЧС России, скорая медицинская помощь, патруль ГИБДД. В результате ДТП произошло столкновение 2-х транспортных средств. Имеется пострадавший. Сотрудниками МЧС России проводилась деблокировка пострадавшего.Как сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области, всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 11 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС 6 человек, 2 единицы техники.Фото пресс-службы МЧС России по Владимирской области