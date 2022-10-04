Пожилая женщина оставила кошелек в корзине для продуктов в магазине, чем и воспользовалась работница торговой точки.

В сентябре текущего года в дежурную часть ОМВД России по Юрьев- Польскому району обратилась 78-летняя местная жительница с сообщением о пропаже кошелька, в котором находились денежные средства в сумме более 6 000 рублей.Полицейские выяснили, что пропажу своего кошелька заявительница обнаружила после посещения одного из сетевых магазинов.При проведении оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что женщина, расплатившись за приобретенные товары, отставила кошелек в корзине для продуктов. Работница магазина, женщина 1961 г.р., заметив это, воспользовалась ситуацией и, не став предпринимать меры к возвращению владелице, оставила кошелек с имеющимися в нем денежными средствами себе.Фигурантка дала признательные показания. Ущерб потерпевшей был возмещен.Следственным отделом ОМВД России по Юрьев – Польскому району в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.