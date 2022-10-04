Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Крыша уехала
В Собинском районе жители многоквартирного...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Крыша уехала
В Собинском районе жители многоквартирного дома, в результате ремонта, остались без крыши над головой. Как воздействовать в таком случае на подрядчика?
- Мобилизация 33
Частичная мобилизация в регионе - на завершающей стадии. Пресс-конференция областного военного комиссара.
- Archosaurus Viaznikus
Вязниковский район - родина динозавров. Какие открытия сделали московские палеонтологи на берегу Клязьмы?