Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Крыша уехала В Собинском районе жители многоквартирного...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Крыша уехалаВ Собинском районе жители многоквартирного дома, в результате ремонта, остались без крыши над головой. Как воздействовать в таком случае на подрядчика?- Мобилизация 33Частичная мобилизация в регионе - на завершающей стадии. Пресс-конференция областного военного комиссара.- Archosaurus ViaznikusВязниковский район - родина динозавров. Какие открытия сделали московские палеонтологи на берегу Клязьмы?