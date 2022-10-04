Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»: - По заявкам жителей Да будет свет! В...

Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:- По заявкам жителейДа будет свет! В деревне Лаврово Судогодского района установили новые светильники. На очереди еще несколько населенных пунктов.- Царский урожайКак прижилась "царица полей" на Юрьев-Польской земле? Аграрии собирают урожай кукурузы.- Вязники - родина динозавровА в Вязниковском районе палеонтологи идут по следам древнего архозавра. Итоги экспедиции.