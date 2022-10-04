Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- По заявкам жителей
Да будет свет! В...
Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:
- По заявкам жителей
Да будет свет! В деревне Лаврово Судогодского района установили новые светильники. На очереди еще несколько населенных пунктов.
- Царский урожай
Как прижилась "царица полей" на Юрьев-Польской земле? Аграрии собирают урожай кукурузы.
- Вязники - родина динозавров
А в Вязниковском районе палеонтологи идут по следам древнего архозавра. Итоги экспедиции.