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Не пропустите в утренней программе "Вести-Владимир":ОбескровленныеВ нескольких квартирах - протечки, еще в одной - рухнул потолок. Почему в селе Бабаево Собинского района подрядчик не довел работу до конца?Под звон колокольчиковЛучшие породы лошадей из нескольких регионов России. В Петушинском районе прошел чемпионат русских троек.Парфюмерный гардеробИ как от эмоциональности человека зависят его предпочтения к парфюму? Советыаромастилистов