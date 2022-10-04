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В нескольких квартирах - протечки, еще в одной - рухнул потолок. Почему в селе Бабаево Собинского района подрядчик не довел работу до конца?
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