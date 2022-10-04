Новые станции Большой кольцевой линии не только уменьшат время передвижения по городу и создадут новые пересадки, но и удивят москвичей своим дизайном. Например, вестибюль станции Нагатинский Затон украсили изображениями обитателей водоемов столичного региона.

Новые станции Большой кольцевой линии не только уменьшат время передвижения по городу и создадут новые пересадки, но и удивят москвичей своим дизайном. Например, вестибюль станции "Нагатинский Затон" украсили изображениями обитателей водоемов столичного региона.12 мозаичных панно с реалистичным изображением рыб стали главным художественным элементом в оформлении платформы "Нагатинского Затона".Изображения выполнены по технологии фрезерования по мрамору. В дальнейшем производится заполнение поверхностей краской, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.Он уточнил, что стены в подземной части вестибюля украсили изображениями 11 рыб. Они являются точной копией мозаичных панно на платформенной части."Нагатинский Затон" вместе со станциями "Кленовый бульвар", "Печатники" и "Текстильщики" входит в состав восточного участка большого метрокольца. Его протяженность – около 11 километров.Строительство находится на завершающей стадии. Специалисты начали благоустройство территории у станции "Нагатинский Затон", сообщает портал mos.ru.В скором времени завершится облицовка входного павильона, вентиляционных киосков и эвакуационного выхода. Венткиоски интегрируют в декоративную стену-навес.Пергола отделит площадь с наземным павильоном от окружающей территории и защитит пассажиров от непогоды. Специалисты приступили к устройству фундамента и бетонного основания сооружения.Активные работы ведутся и на станции "Текстильщики". Там с большого кольца на фиолетовую ветку. Мост длиной 140 метров станет важной частью будущего транспортно-пересадочного узла, который объединит метро, второй Московский центральный диаметр (МЦД-2) и маршруты наземного общественного транспорта.Кроме того, территории у станции "Новаторская". Ее открыли в декабре 2021 года.На первом этапе специалисты обновили дворовые территории на улице Новаторов и улицу Академика Пилюгина. Теперь им предстоит обустроить удобные пешеходные маршруты к метро на улицах Воронцовские пруды, Кравченко, Крупской и Новаторов.Строительство БКЛ завершится к 2023 году. На линии будет 30 пересадок на другие ветки подземки, на МЦК и центральные диаметры.С полным запуском большого кольца время в пути для пассажиров сократится на 20-30 минут, появятся дополнительные маршруты поездок. В районе новых станций дороги на 10-15%.За 11 лет сеть Московского метрополитена выросла в полтора раза. Введено в эксплуатацию 195 километров линий, открыто 100 станций и 11 электродепо.