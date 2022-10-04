На портале Госуслуги появилась форма для подачи жалоб на нарушения в рамках призыва по частичной...

На портале "Госуслуги" появилась форма для подачи жалоб на нарушения в рамках призыва по частичной мобилизации.Как сообщается на в описании сервиса: "Услуга предназначена для мобилизованных граждан, которые имеют основания для отсрочки, но все равно были мобилизованы. Подать заявление может как сам мобилизованный, так и любой другой человек".Чтобы подать заявление, необходимы данные о повестке и документы, подтверждающие основание для отсрочки. Затем заявление будет передано в призывную комиссию, в котором мобилизованный состоит на воинском учете.Фото – портал "Госуслуги"