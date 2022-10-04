Количество выздоровевших от коронавирусной инфекции во Владимирской области увеличивается. Об этом на оперативном совещании губернатору доложил его заместитель, Константин Баранов.

Количество выздоровевших от коронавирусной инфекции во Владимирской области увеличивается. Об этом на оперативном совещании губернатору доложил его заместитель, Константин Баранов. Константин Баранов, врио зам. губернатора области: – Даже не прогнозировали мы такое количество выздоравливающих… Авдеев: – Значит течение болезни несложное... Константин Баранов: – Так точно! Ну вот показано на графиках… По количеству проводимых тестирований в