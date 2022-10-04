Издревле осенние месяцы на Руси считались временем охотников. И так уж повелось, что в современной...

Издревле осенние месяцы на Руси считались временем охотников. И так уж повелось, что в современной России любители выслеживания зверей и птиц отмечают свой праздник во вторую субботу сентября. Правда, не забывается и другая дата – 13 ноября. Православной церковью в этот день всегда чествовались святые преподобные Никодим и Спиридон, а параллельно жители Руси с праздником поздравляли всех охотников и рыболовов. Раньше в это время начиналось зимнее преследование дичи.Корреспонденту ГТРК «Владимир» удалось пообщаться с охотниками, которые рассказали о своём опыте, осеннем сезоне 2022 и интересных встречах с дикими животными в лесах нашего региона.Автор фото: Артём СилоновОб установленных сроках охоты – зачем они нужны?Павел Субботин — эксперт-кинолог (3 категории) по спаниелям и охотник со стажем поведал об очень важных аспектах охоты. Многие до сих пор не понимают – зачем нужны какие-то рамки и ограничения в этом деле. Например, утка. Какая разница – когда на неё охотиться? Поясняет сам Павел Субботин:- Я занимаюсь охотой уже 22 года и считаю, что каждый, кто берет в руки ружье, должен ответственно к этому относиться. В лесу важны внимание, наблюдательность, дисциплина и опыт. Охота – это пользование ресурсами нашей страны. Мы за это заплатили свою пошлину. Многие рассуждают, как в старину, мол лес – он мой! Но нет, сейчас мы живем в правовом государстве. Следует внимательно относиться ко всем разрешениям и документации на охоту.Автор фото: Артём СилоновА то знаете, как бывает: сегодня просто идешь в лес, чтобы дичь в семью принести, а завтра с другом вина выпили, да пошли уток просто так пострелять, ещё и в неположенное время. «А почему это я не могу поохотиться до срока? Кто такое придумал?» - спрашивают они. Каждый охотник должен понимать, что в определенный период происходит расселение, размножение дичи. Когда-то можно идти на охоту, а когда-то нельзя. Как происходит регулирование популяции? Ведется подсчет. Каждый год, в зависимости от популяции – охотникам разрешают выйти за дичью, то есть это будет какой-то процент от общего количества, например, птицы. Учет количества особей – это большая работа, которой занимаются специалисты Госохотинспекции.А еще важно понимать, что охота – процесс естественный. Люди едят мясо птицы и мясо животных, это нормально. Охотник идет в лес и добывает пищу для своей семьи. Вот, например, не станет гипермаркетов и магазинов, как и чем добыть мясо? У меня есть ружье. И верная собака. Вместе мы точно добудем себе пропитание.По дороге на охоту, автор фото - Артём СилоновНа фото - Павел Субботин, кадр из личного архива, по дороге на охотуО встречах с лосями и охотниками в лесуПавел Субботин рассказал ГТРК «Владимир» и пару любопытных историй, которые случались с ним в лесу:- Как-то раз мы вместе с моей собакой Арго пошли охотиться на утку. Встали рано утром. Сентябрь на дворе, чтобы вы понимали. И нужно было быть на запланированной точке в 5 утра. Я уже знаю, что утка к этому времени точно подлетит. Шел я без фонарика, сам, по старинке. Глаза к темноте привыкают, передвигаться можно свободно. Я шел, собака бежала рядом. Как раз в это время был гон лосей. И вот, представьте, иду: сначала тишина, а потом вдруг где-то рядом резко начинает реветь лось, подзывая самку! Это настолько близко, что я вздрагиваю от неожиданности и спотыкаюсь, падаю на колени, а собака зажимается под меня. Смотрю – лось идет, но проходит дальше. Отмечу, что эти животные опасны тем, что могут травмировать копытами – они бьют как передними, так и задними ногами. Если вы неожиданно встретили лося, то главное – не привлекать к себе внимание и не убегать.Фото: Pxfuel.comМы с собакой выдохнули, проводили лося глазами и пошли дальше. Правда, уже в другую сторону. Дошли с собакой до нужного нам места, поохотились на птицу и собрались обратно. Идем по тропке, слышим, кто-то рядом ходит. Ну, понятное дело – охота, мужиков кругом полно! Так подумал я. Еще и крикнул: «Занято!» Проходит какое-то время, слышу, опять кто-то за мной идет: «Тук-тук-тук». А охотники – не любители, чтобы кто-то чужой рядом был. И тут я голову поворачиваю, а в пяти метрах от меня стоит лосиха. Она пришла на болото по этой же тропе за нами. И встала. Только я её вижу, а она меня нет, потому что зрение у животного отличается от человеческого. И тут, неожиданно, выходит ещё лось… Крупный! Нет, здоровенный! Тот самый, которого я встретил в самом начале пути. И он начинает жадно пить воду. Конечно, в этот момент я оцепенел. Каждый охотник понимает, что любое движение - собака побежит или птица полетит - случится беда. Защититься мне не чем. И спрятаться некуда. А собака – бывалая, села в стороне, вроде как она не при делах и лишь виновато смотрит: «Да, я-то быстро бегаю, а вот ты решай проблему…»Что же делать в такой ситуации? Я повернулся к лосихе и начал её тихо прогонять: «Кш!» Как птице. «Кш!» - говорю. А она головой вертит, не понимает – откуда звук. Я ей опять: «Кш!» И смотрю - она медленно пошла-пошла-пошла. У меня внутри уже всё «оборвалось», если честно. Главное, при таких неожиданных близких встречах не растеряться.Фото: Pxfuel.comА в другой раз иду по бровке, смотрю, лодка лежит. Нет никого. Странно, подумал я. Чего это охотники всё побросали? Дальше иду, вижу – мужики в болоте плещутся. А прохладно уже было, осень. Я им крикнул: «Мужики, вы чего?» А они мне: «Беги!» Я не понял, сначала, а потом смекнул, что по этой бровке шел лось. Оказалось, ему «зарядили» дробью. И он пошел, как танк, вперёд, снося всё вокруг. Конечно, тут и не только в болото прыгнешь, но и на самую высокую ель заберёшься. Случаи на охоте бывают разные.Любопытный факт!Из истории Владимирского края:Владимирский князь Андрей Боголюбский тоже любил охотиться, особенно в Спас-Купалище (месте, где река Судогда впадает в Клязьму). В повести «О убиении Андреева» (Андрея Юрьевича Боголюбского, великого Владимирского князя) летописец сообщает: «Так же и к церкви Святого Спаса на Купалище во все дни (Андрей Боголюбский) приходил, ибо в той стороне (на устье реки Судогды) он всегда занимался охотой».Об оружии и этики охотниковА вот что рассказал ГТРК «Владимир» - Артём Силонов, председатель Комитета по ресторанному бизнесу и общественному питанию Владимирского областного отделения «Опоры России», предприниматель и охотник:На фото: Артём Силонов, кадр из личного архива, на охоте- Человечество ещё с первобытных времён занимается охотой. Она была основным источником пропитания людей. В древние времена охотились для того, чтобы выжить самим и прокормить детей. Сегодня у нас также есть возможность - добывать себе еду в лесах.Чтобы стать охотником – нужно собрать необходимые документы; пройти обучающий курс по применению и хранению охотничьего оружия; получить соответствующее разрешение на его приобретение; произвести регистрацию; взять разрешение на ношение и на хранение ружья.Прежде чем получить лицензию, необходимо успешно пройти медкомиссию и оформить справку по форме. После — сдать курсы безопасного обращения с ружьем. Но и это не конец. Перед тем, как получить разрешение на покупку оружия, следует установить специальный сейф для его хранения. Вот на этом мне хотелось бы сделать акцент. Участковый инспектор должен проверить жилище хозяина на соответствие всем правилам и подписать акт осмотра.Фото из личного архива Артёма Силонова, на охотеНа заметку!Прежде чем отправиться на охоту, ознакомьтесь с актуальными правилами и сроками. Изменения могут быть связаны с низкой популяцией того или иного зверя, введенным режимом ЧС и многими другими факторами. За охоту вне сезона можно лишиться права этим заниматься сроком до двух лет, а также административный штраф от 35 тыс. до 50 тыс. рублей с конфискацией оружия. Правила регламентируются Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».Любопытно, что раньше для получения охотничьего билета — желающего должны были порекомендовать два охотника. То есть приходил человек, вникал в саму философию процесса, что-то перенимал от товарищей. Например, об одной такой важной мудрости рассказал Артём Силонов: «Если ты подстрелил дичь, но не нашёл её - нашёл, но не донес - донёс, но не приготовил - приготовил, но не съел – ты любитель. Добыл – нашёл – донёс – приготовил – съел – ты настоящий охотник. Всё просто!»Охотничья этика включает в себя и весь неписанный кодекс норм поведения, моральных обязанностей по отношению к другим людям, к диким животным, к природе в целом. Она должна быть внутренним убеждением, соблюдаться не из страха наказания, а, по совести. Обязательным правилом для настоящего охотника является бережное отношение к природе и уважение к правам других охотников. Он, например, никогда не присвоит чужую добычу.Это интересно!Негласные правила охотников:- Добытая из-под чужой собаки дичь принадлежит хозяину собаки, который возвращает стрелявшему потраченные патроны.- На коллективной охоте командует один человек (организатор охоты), все остальные ему подчиняются.- Все претензии к промахнувшемуся высказываются вежливо. Не промахивается только тот, кто не стреляет.- Для настоящего охотника неприемлемы электронные манки, ночные прицелы, охота с автомашин, снегохода и пр.- Охотник должен строжайше соблюдать в лесу правила пожарной безопасности. Запрещается разводить костер на торфяниках, среди густой травы, сухого бурелома. После отдыха необходимо погасить костёр.Сколько стоит стать охотником?Многих в наше непростое время волнует и вопрос цены. Вроде бы стать охотником – душа требует, но, как говорится, «финансы поют романсы». Вот что рассказал житель Владимира и молодой охотник - Дмитрий Тихомиров:Фото из личного архива Дмитрия Тихомирова, на охоте- Я в нашем регионе охочусь уже три года. Чаще – на утку и полевых птиц. А вообще кого разрешают – на того и охочусь. Всё началось с рассказа друга: он поведал, как это здорово – приносить домой настоящее мясо. А также это сильные эмоции: азарт, адреналин, просчёт. Я начинал охотиться с другом. И меня «зацепило». Выезжаю на охоту, как правило, только во Владимирской области – в Ставрово и Лунёво. Этот осенний сезон 2022 открылся хорошо, кстати, много птицы!Чтобы вы могли стать охотником - необходимо будет потратиться. Приблизительная сумма составляет 40 тысяч рублей, но она будет зависеть и от того, что именно вы будете покупать. В неё входят, как правило: оформление, лицензия, ружье, сейф для оружия, одежда и разное снаряжение.Я охочусь только как добытчик. Все, что добываю – приношу домой. Утку, например, жена ощипывает, а я её разделываю. Не ради спортивного интереса. Не везде найдёшь утку - это факт.Считаю, что сегодня интерес к охоте вновь возрождается. А также полная информация о том – как стать охотником и что для этого нужно - есть в сети Интернет. Всем, кто интересуется, рекомендую изучить соответствующие материалы и видео. Как говорится: было бы желание. Ну и опыт – он приходит лишь со временем к каждому охотнику. Тут важно вспомнить старую поговорку: «На охоте, как и в жизни, главное — уметь ждать».Это должен знать каждый!Чем отличается браконьер от охотника?Браконьер всегда:- охотится без специального билета;- охотится на запрещенные виды животных;- охотится в запрещенных местах (особо охраняемых природных территориях, воспроизводственных участках);- охотится в запрещенные сроки;- охотится без лицензии и путевки (или их срок годности давно истек);- охотится с применением запрещенных орудий (или способов охоты).Автор фото: Артём СилоновГТРК «Владимир», Светлана КугановаФото из личного архива героев; фото-иллюстрации Pxfuel.com