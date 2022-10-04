Во Владимирском филиале РАНХиГС подписали соглашение о сотрудничестве между вузом и Гусевским...

Во Владимирском филиале РАНХиГС подписали соглашение о сотрудничестве между вузом и "Гусевским арматурным заводом "Гусар". Какие новые возможности открывает партнерство, расскажет Юлия Шувалова.Завод - место, где можно реализовать себя. Уже скоро студенты Владимирского филиала РАНХиГС сами смогут в этом убедиться. Среди основных направлений сотрудничества: знакомство с организацией рабочего процесса, прохождение производственной практики, проведение совместных конференций и мастер-классов.Вячеслав Картухин, директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного собрания:- На мой взгляд, студенты гуманитарного вуза должны понимать, что такие предприятия есть, чем они занимаются, как они работают, поэтому, безусловно, мы будем способствовать тому, чтобы как можно больше наших студентов побывало на заводе. Пообщалось с руководящим составом и с рабочими, посмотрели производство. Конечно, это возможность с точки зрения повышения квалификации самого персонала завода "Гусар".Для сотрудников завода "Гусар" владимирский филиал РАНХиГС собирается провести курсы повышения квалификации по направлениям подготовки высшего и дополнительного профессионального образования. В основном, они направлены на повышение уровня управленческих навыков.Сергей Карачков, генеральный директор завода "Гусар":- Мы должны помогать друг другу, потому что мы являемся лидерами каждый в своем направлении. Синергия от этого взаимодействия должна нам дать и показать максимальный эффект.У Владимирского филиала "РАНХиГС" уже более 2 тысяч подобных соглашений с работодателями. Для будущих выпускников - это возможность быстрого трудоустройства сразу после окончания учебы.Юлия Шувалова, Илья Хлудов. "Вести-Владимир"