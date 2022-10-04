Во Владимире с 1 октября стартовал традиционный осенний месячник по благоустройству и санитарной очистке города. Общегородской субботник назначен на 15 октября, сообщили в пресс-службе

Во Владимире с 1 октября стартовал традиционный осенний месячник по благоустройству и санитарной очистке города. Общегородской субботник назначен на 15 октября, сообщили в пресс-службе мэрии. Каждая районная администрация будет проводить уборку по собственному плану и отчитываться в городское управление ЖКХ. Особое внимание уделят ликвидации несанкционированных свалок и уборке территорий гаражных кооперативов и садовых некоммерческих товариществ.