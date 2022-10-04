С 1 октября в городе стартовал месячник по благоустройству и санитарной очистке.

Во Владимире 15 октября состоится общегородской субботник. С 1 октября в городе стартовал месячник по благоустройству и санитарной очистке.Чиновники мэрии приступили к выполнению работ по содержанию закрепленных территорий. Каждая районная администрация реализует собственные сводные планы.Особое внимание власти уделят выявлению и ликвидации несанкционированных свалок, а также уборке участков, относящихся к ТСЖ, ГСК и СНТ.Руководителям предприятий рекомендовано организовать санитарную очистку, вырубку и вывоз поросли и самосева в охранной зоне инженерных коммуникаций и объектов инфраструктуры.