В ходе выездных приемов сотрудники полиции максимально подробно разъясняют необходимую информацию.

Сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Владимирской области проводят выездные приёмы граждан, прибывших с территорий Донецкой и Луганской народных республик, а также с территории Харьковской и других освобожденных областей. Накануне полицейские посетили граждан, находящихся в пункте временного размещения во Владимире.Сотрудники полиции провели беседы, максимально подробно разъяснив информацию об урегулировании правового статуса в соответствии с требованиями российского законодательства.Также полицейские ответили на вопросы о порядке получения временного убежища, оформления разрешительных документов и гражданства Российской Федерации, патента на осуществление трудовой деятельности.Особое внимание в ходе встречи было обращено на возможность оформления гражданства России в упрощенном порядке.