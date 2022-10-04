Укрепление иммунитета - один из способов снизить риск заболеваемости в осенний период. Поможет в...

Укрепление иммунитета - один из способов снизить риск заболеваемости в осенний период. Поможет в этом новая «Аптека Эконом».С самого открытия в «Аптеке Эконом» большая очередь. А все потому, что лекарства здесь можно приобрести по доступным ценам. В ассортименте даже самые редкие медикаменты.Юлия Востокова:- Искала лекарства, нигде не могла найти, а здесь есть. Цены радуют. Обслуживание на высоте, очень приятно.Валентина Гусарова:- Мне моя соседка сказала, что здесь открылась аптека низких цен и все есть. Я каждый месяц покупаю лекарства на 4 тысячи для всей семьи. В аптеку приходишь - и нет нужного лекарства, приходится обходить 2-3 аптеки Ленинского и Фрунзенского районов. Здесь я купила все и потратила не 4 тысячи, а 3460, а для пенсионера 500 рублей - очень хорошая экономия.Все препараты имеют сертификаты качества и регистрационные удостоверения. Удерживать самые низкие цены в регионе помогают прямые поставки.Анна Бочарова, директор по продажам компании "Аптека Эконом" (Владимирская область):- Мы не стали вводить никаких скидок и дисконтных карт, бонусных карт. А просто честно решили дать низкую цену. Также мы расширили ассортимент. В 2 раза больше, чем у остальных, чтобы у каждого покупателя была возможность приобрести что-то по душе. На данный момент более 15 тысяч наименований. И столько же мы готовы привезти под заказ. В течение 1-2 дней.Сейчас во Владимире две "Аптеки Эконом": на улице 850-летия, дом 7, и на Горького, 61 (рядом с остановкой «Всполье»). Чтобы быть ближе к покупателям, к концу года планируется открыть еще 5 аптек в разных районах города.Юлия Шувалова, Егор Герасимов. "Вести-Владимир"