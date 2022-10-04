Первый патриотический добровольческий форум Вчера. Сегодня. Завтра прошел в ВлГУ. Студенты...

Первый патриотический добровольческий форум "Вчера. Сегодня. Завтра" прошел в ВлГУ. Студенты получали новые знания, обменивались опытом."Давайте познакомимся" - так называется первый модуль волонтерского форума. На нем ребята делятся своими мечтами.- Ангелина, какая у тебя мечта?- Хочу домик около озера в горах и трех хорьков.А еще каждый мечтает стать волонтером. На взаимовыручке строится мир. Об этом знают все участники форума, их 70, большинство из них первокурсники. София Котикова уже 2 года занимается добровольной деятельностью.София Котикова, студентка 2 курса института биологии и экологии ВлГУ:- Просто как-то заинтересовалась. Стало очень интересно. Помогать - это весело!Внимание к чужим проблемам, самоотверженность, умение работать в команде - качества, необходимые для волонтеров. В вузе сейчас более пятисот таких студентов. Все они состоят в центре волонтерства и добровольчества при ВЛГУ.Егор Тюряков, руководитель Молодежного центра при ВлГУ:- Направления абсолютно разные: событийное, социальное, экологическое волонтерство. Еще несколько направлений есть узконаправленных. Например, волонтеры приемной кампании. Теперь, после форума, надеемся, что будут волонтеры патриотической направленности.Командой волонтеров госуниверситета создан штаб "Мы Вместе" - для юридической и психологической поддержки мобилизованных граждан и их семей и сбора гуманитарной помощи.Участники форума дали старт и новому для вуза и региона патриотическому проекту «С чего начинается Родина». Автор идеи — активистка Анна Серова. Руководство вуза всегда готово поддержать такие инициативы студентов.Анна Серова, председатель Совета обучающихся ВлГУ:- Фото-акция, где студенты будут фотографироваться на фоне своей малой Родины. Есть отдельная акция - написание эссе. Что для тебя малая Родина и вот в этой всей тематике.Анзор Саралидзе, ректор ВлГУ:- В этом проекте будет много разных маленьких проектов — это и фотовыставка, это и создание патриотического клуба, это и участие студентов в разных акциях, приуроченных именно к патриотизму. Поэтому очень важна поддержка любых обращений со стороны студентов, в том числе и волонтеров, и добровольцев, которые к нам обратились.Участники форума «Вчера. Сегодня. Завтра» предложили новые форматы патриотических мероприятий ВлГУ. В результате, было отобрано 5 лучших проектов. Они будут реализованы в течение учебного года.Наталья Головешкина, Юлия Шувалова, Илья Хлудов. "Вести-Владимир"