Жителям региона вручили памятки с полезной информацией.

Во Владимирской области продолжается инициированная сотрудниками полиции акция «День профилактики мошеннических преступлений». Мероприятия активно поддерживают жители региона.В Меленковском районе на улицы города вместе с участковыми уполномоченными вышли и члены общественного совета при ОМВД. Особое внимание участники акции обратили на пожилых граждан.Председатель Совета Игорь Долженков, вручая памятки, обратился к старшему поколению с призывом быть максимально бдительными и не торопиться принимать решение в случае, если неизвестные сообщили, например, о родственниках, попавших в ДТП и необходимости перевести деньги за их освобождение от ответственности.В Гусь-Хрустальном районе участковые уполномоченные и сотрудники ОГИБДД вместе представителями народной дружины «Дорожный надзор» и воспитанниками ресурсного Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма об участившихся случаях мошенничества напомнили водителям. Участники акции вручили памятки автолюбителям, призвав не совершать необдуманные денежные переводы и не сообщать реквизиты банковской карты незнакомцам.А в Суздале акцию поддержали не только общественники, но и юные спортсмены. Ребята внимательно выслушали сотрудниками ПДН и с воодушевлением отозвались на просьбу сотрудников напомнить родителям и пожилым родственникам о безопасном поведении, сохранении бдительности при совершении покупок в сети Интернет и при общении с незнакомцами, убеждающими совершить какие-то финансовые операции под различными предлогами.