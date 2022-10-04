Об этом заявил областной военком Юрий Гусаров. Юрий Гусаров, военный комиссар Владимирской...

Об этом заявил областной военком Юрий Гусаров.Юрий Гусаров, военный комиссар Владимирской области:– Ошибки возникли не только из-за того, что сотрудник военкомата где-то виноват, он так захотел. Ошибки возникли из-за того, что граждане, которые обязаны в соответствии с законом сообщать сведения о изменении своего семейного положения о состоянии здоровья, они не сообщали. Если бы все учетные записи своевременно обновляли граждане, таких ошибок бы не было.План по призыву в регионе выполнен уже на 90%. Всех мобилизованных отправляют в учебный центр в Коврове. За людьми сохраняют рабочие места, также все призванные на военную службу по мобилизации получают статус контрактников и соответствующие выплаты. В период подготовки от 40 тысяч рублей, за участие в боевых действиях от 140 тысяч рублей. Также предусмотрены социальные гарантии. Военный комиссар подчеркнул, что во Владимирской области, так же как и по всей стране перенесен срок начала осеннего призыва. Это сделано, для того чтобы не перегружать военкоматы. Основные силы сейчас направлены на частичную мобилизацию. Юрий Гусаров также рассказал, что можно брать с собой всем мобилизованным.Юрий Гусаров, военный комиссар Владимирской области:– Обычный кнопочной телефон, где есть фонарик. Комплекты белья, теплого. Сейчас осень, уже холодает. Можно взять с собой лекарства. Есть такое, что некоторые говорят: "Мне нужно купить бронежилет, перчатки, шлем, пулемет". Не надо этого делать. Пулемет выдадут, бронежилет выдадут. Спальные мешки администрация сейчас помогает. По своему опыту участия в боевых действиях, берцы - одни хорошо, когда их двое лучше. Если себе кто-то купит, то их не забирают. Это остается у человека.