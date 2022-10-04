Оба получили предупреждения.

Во Владимирской области двум военкомам вынесли предупреждения за перегибы при мобилизации. Всего в регионе по ошибке призвали 80 человек.Чаще всего они случаются из-за отсутствия актуальной информации о запасниках. Однако иногда случаи превышения полномочий происходят и в самих комиссариатах.Одно из взысканий получил военный комиссар ЗАТО Радужный Виктор Лебедев, который . Владимирский военком Юрий Гусаров пояснил, что это незаконно. При этом списки граждан, состоящих на учёте, уже отправлены к пограничным пунктам. Таких резервистов из страны могут не выпустить.С военным комиссаром Гусь-Хрустального Николаем Лукьяновым, который грубо разговаривал с призывниками, Гусаров провёл беседу. Он планирует перевести его на другую работу. Лукьянову объявлено замечание.