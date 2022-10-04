Участок дороги Судогда-Чамерево, проходящий через деревню Лаврово, стал удобнее и безопаснее....

Участок дороги Судогда-Чамерево, проходящий через деревню Лаврово, стал удобнее и безопаснее. Дорогу обновили в рамках областной программы.Теперь жители деревни Лаврово, двигаясь по дороге, могут не беспокоиться о своей безопасности. Здесь появились новые тротуары и уличное освещение - на протяжении 2-х километров.Дмитрий Антонов, старший производитель работ ГУП "ДСУ-3":- Задача - освещение деревни Лаврово от начала до конца. Буквально 2 километра без 10 метров. 66 опор, 66 светильников, модернизация пешеходного перехода. То есть пешеходных перехода два, будут мигающие светофоры, будет это видно всем, и днем, и ночью они будут работать.Старые фонари с лампами накаливания заменили новыми, светодиодными. Они оборудованы фотореле - включаются, как только начинает темнеть. Модернизировали и пешеходные переходы. Об этом жители деревни Лаврово просили местные и областные власти несколько лет.Татьяна Морозова, местная жительница:- После встречи с губернатором нашим мне пришло письмо, что нам одобрили и к концу декабря у нас уже будет свет, но начали уже, конечно, раньше. В этом году нам сделали тротуар тоже, уже не по дороге будут ходить школьники и бабушки. Ну, мы рады.Большая часть работ по благоустройству придорожных поселений проходит по запросам жителей, обеспокоенных своей безопасностью. Для этого и была разработана специальная областная программа, которая действует с четырнадцатого года.Илья Фролов, заместитель начальника главного энергетика ГБУ"Владупрадор":- Был проведан анализ аварийности, который показал, что основные виды ДТП, которые случаются в населенных пунктах в районе расположения нерегулируемых пешеходных переходов, это наезд на пешеходов, передвижение человека по неосвещенной проезжей части, и соответственно приняли такое решение - создать программу "Перечень населенных пунктов, расположенных на автомобильных дорогах, в части устройства искусственного освещения".Средства на установку новых опор, светильников и светофоров в Лаврово - пять миллионов рублей - выделили из областного бюджета. В ближайшее время в регионе планируется обустроить еще двадцать подобных объектов. По программе уже обновили дороги в поселке Красное Эхо в Гусь-Хрустальном районе, в поселке Бег в Судогодском районе, в селе Чеково в Юрьев-Польском и в селе Романово - Суздальский район.Юрий Колодин, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”