Напомним, что во Владимирской области теперь можно снабжать мобилизованных оборудованием за счёт...

Напомним, что во Владимирской области теперь можно снабжать мобилизованных оборудованием за счёт местного бюджета https://vladtv.ru/society/137852/В качестве специальной меры регионам разрешается приобретать товары двойного назначения. Речь идет о беспилотниках, приборах ночного видения, средств радиосвязи, электронике, тепловизионных биноклях и прицелах, средствах обнаружения летательных аппаратов, приборах обнаружения оптических и лазерных систем наведения.Также для мобилизованных можно покупать автотранспорт и запчасти к нему, военную экипировку, туристическое снаряжение, стройматериалы и инструменты, медикаменты, средства личной гигиены и провизию.Также всю необходимую информацию можно получить на горячей линии 122 или на сайте объясняем.рфФото пресс-служба администрации Владимирской области