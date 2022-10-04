При обысках из незаконного оборота изъято свыше 700 килограммов наркотиков и около трех тонн прекурсоров.

«Следователем Следственного управления УМВД России по Владимирской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении троих участников преступного сообщества, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных статьями 30 и 228.1, 210 и 228.1 УК РФ. Одному из фигурантов также инкриминируется совершение преступления по статье 228.3 УК РФ. В декабре 2021 года на заседании Государственного антинаркотического комитета о задержании участников наркогруппировки сообщил Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев.Лабораторию, где производились наркотики, полицейские обнаружили в частном домовладении в Александровском районе Владимирской области. В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны пятеро подозреваемых. В их числе лица, предположительно занимавшиеся изготовлением наркотических средств, межрегиональные курьеры и держатели оптовых складов. При обысках из незаконного оборота изъято свыше 700 килограммов наркотиков и около трех тонн прекурсоров.Запрещенные вещества фигуранты планировали сбывать бесконтактным способом через онлайн-площадки на территории нескольких регионов страны, преимущественно расположенных в Центральном федеральном округе. Кроме того, в целях конспирации сообщники вели финансовые расчеты, используя криптовалюту», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В настоящее время уголовное дело в отношении троих участников преступного сообщества объемом 13 томов с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Уголовные дела в отношении еще двоих фигурантов выделены в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве. Предварительное расследование по ним продолжается.Информация размещена на портале «МВД Медиа».