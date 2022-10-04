За неделю 213 жителей Владимирской области обратились в региональный Народный фронт по вопросам частичной мобилизации. Пятерым мобилизованным по ошибке помогли вернуться домой. «В работу мы

За неделю 213 жителей Владимирской области обратились в региональный Народный фронт по вопросам частичной мобилизации. Пятерым мобилизованным по ошибке помогли вернуться домой. «В работу мы взяли 63 обращения. Пяти людям, которые были мобилизованы по ошибке, удалось вернуть домой к родным и близким. Консультации даны по 150 обращениям – в основном они касаются возраста мобилизованного, отсутствия