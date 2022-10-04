За прошедшие сутки 4 октября лабораторно подтверждено 409 случаев заболевания новой коронавирусной...

За прошедшие сутки 4 октября лабораторно подтверждено 409 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.153 случая во Владимире,49 - в Муромском районе,51 - в Ковровском,8 - в Петушинском,14 - в Кольчугинском,11 - в Александровском,12 - в Юрьев-Польском,53 - в Гусь-Хрустальном,0 - в Судогодском,0 - в Собинском,4 - в г. Радужный,8 - в Киржачском,11 - в Камешковском,1 - в Гороховецком,2 - в Меленковском,8 - в Вязниковском,22 - в Суздальском,2 - в Селивановском районе.За то же время выздоровели 674 пациента.Скончался один больной.И 48 заболевших госпитализированы.