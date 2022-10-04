За прошедшие сутки 4 октября лабораторно подтверждено 409 случаев заболевания новой коронавирусной...
За прошедшие сутки 4 октября лабораторно подтверждено 409 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
153 случая во Владимире,
49 - в Муромском районе,
51 - в Ковровском,
8 - в Петушинском,
14 - в Кольчугинском,
11 - в Александровском,
12 - в Юрьев-Польском,
53 - в Гусь-Хрустальном,
0 - в Судогодском,
0 - в Собинском,
4 - в г. Радужный,
8 - в Киржачском,
11 - в Камешковском,
1 - в Гороховецком,
2 - в Меленковском,
8 - в Вязниковском,
22 - в Суздальском,
2 - в Селивановском районе.
За то же время выздоровели 674 пациента.
Скончался один больной.
И 48 заболевших госпитализированы.