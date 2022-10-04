3 октября на оперативном совещании, которое провёл Губернатор Александр Авдеев, одним из ключевых...

3 октября на оперативном совещании, которое провёл Губернатор Александр Авдеев, одним из ключевых вопросов повестки стало устранение органами местного самоуправления региона замечаний от Ростехнадзора, а также оценка готовности объектов жизнеобеспечения к отопительному сезону 2022-2023 годов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Владимирской области.Директор Департамента ЖКХ Елена Семёнова сообщила, что отопительный сезон во Владимирской области начался во всех муниципалитетах, одним из последних тепло подали в Гусь-Хрустальном районе – 30 сентября. Отмечаются точечные порывы на теплосетях, которые устраняются в установленные законом сроки. По состоянию на утро 3 октября без отопления в регионе оставались 15 многоквартирных домов в Гусь-Хрустальном и Коврове, котельная в Муроме, а также 2 школы в посёлках Барсово Киржачского района и Галицы Гороховецкого района. На время капремонта дети из этих школ переведены в другие учебные заведения.Всего специалисты Управления Ростехнадзора сделали муниципальным образованиям области 388 замечания, из которых устранено уже больше половины – 259. До 1 ноября планируется устранить ещё 41 замечание. Тем не менее, остаются проблемные вопросы, требующие внимания и контроля прямо сейчас. Так, в Струнино из 25 выданных предписаний закрыты только 8, ещё 17 смогут быть устранены до 1 октября следующего года (безаварийная эксплуатация здания, деструкция кирпичной кладки, разрушение кровли). Составлена «дорожная карта» по ликвидации имеющихся замечаний. Аналогичная ситуация в Муроме: до 1 октября 2023 года будут сняты все имеющиеся предписания надзорного органа на 17 котельных и 3 центральных тепловых пункта.«Отопительный сезон начался. Сегодня крайне важно не допустить аварийных ситуаций в зимний период. Погода пока позволяет исправлять ошибки. Следует проверить, насколько «дорожные карты», подписанные главами органов местного самоуправления, соответствуют действительности. Возможно, какие-то аварийные объекты можно отремонтировать прямо сейчас. Найти средства в бюджете муниципалитета или Департамента. Прошу работу по замечаниям провести в течение месяца», – подвёл итог совещанию Александр Авдеев.Фото https://www.pxfuel.com/