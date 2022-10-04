Соответствующий документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликован на...

Соответствующий документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликован на официальном портале правовой информации.В документе говорится, что в качестве специальной меры регионам разрешается приобретать товары двойного назначения. Речь идет о беспилотниках, приборах ночного видения, средств радиосвязи, электронике, тепловизионных биноклях и прицелах, средствах обнаружения летательных аппаратов, приборах обнаружения оптических и лазерных систем наведения.Также для мобилизованных можно покупать автотранспорт и запчасти к нему, военную экипировку, туристическое снаряжение, стройматериалы и инструменты, медикаменты, средства личной гигиены и провизию.Фото https://www.pxfuel.com/