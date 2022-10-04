Научно-познавательная программа посвящена 65-летию космической эры, которая началась 4 октября 1957...

Научно-познавательная программа посвящена 65-летию космической эры, которая началась 4 октября 1957 года с запуска первого искусственного спутника Земли.Ракета-носитель, стартовавшая с комодрома Байконур, вывела на орбиту советский аппарат "Спутник 1", который две недели посылал на Землю сигналы из космоса. А вообще пробыл наедине со звездами 92 дня и за это время успел обогнуть планету 1440 раз. Узнать больше об истории освоения космоса, о работе МКС, о знаменитых людях и животных, покоривших космическое пространство, приглашает планетарий. Афиша лекций и сеансов есть на сайте.