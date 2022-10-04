Спикер Госдумы Вячеслав Володин 4 октября встретился с главой Народного собрания (парламента) Абхазии Лаши Ашубой. Они обсудили сотрудничество законодательных органов двух стран.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин 4 октября встретился с главой Народного собрания (парламента) Абхазии Лаши Ашубой. Они обсудили сотрудничество законодательных органов двух стран.Володин предложил Ашубе совместно изучить соглашение между Госдумой и Народным собранием Абхазии. Необходимо как можно скорее выйти на подписание документа, заявил председатель ГД."Чтобы в рамках нового формата мы с вами смогли работать более эффективно, решая проблемы граждан наших стран", – приводит слова спикера пресс-служба Государственной Думы.Ашуба выразил уверенность, что соглашение будет подписано в ближайшее время.Володин обратил внимание на необходимость создания межпарламентской комиссии высокого уровня. Она займется гармонизацией законодательства двух стран.Также спикеры затронули ситуацию вокруг Донбасса. Ашуба поддержал российскую позицию по Донецкой и Луганской республикам.Председатель парламента Абхазии назвал право народов на свободу выбора своей судьбы приоритетным."Сегодняшняя борьба России с неонацизмом, коллективным Западом — это борьба за будущее многих людей, это справедливое устройство мировой конфигурации, где нет однополярности и гегемонии со стороны одного государства", – подчеркнул Ашуба.